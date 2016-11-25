Владимир Путин вручил премии Русского географического общества

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии Русского географического общества.

Напомним, в нашей стране такая премия присуждается второй раз (первый был в 2014 году, премия вручается один раз в два года).

Как сообщает официальный сайт Кремля, непосредственно из рук главы государства эту награду получили авторы документального фильма "Станция "Восток". На пороге жизни" — режиссёр и оператор Ольга Стефанова, сценарист Сергей Ховенко.

— Русское географическое общество собирает вокруг себя людей целеустремлённых, бескорыстных, которые в прямом смысле раздвигают границы познания, открывают для миллионов людей историю, культуру, традиции, природное богатство России. Сегодня мы награждаем тех, кто добился в этой миссии выдающихся результатов, — сказал Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Кремля