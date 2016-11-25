Российские эксперты доказали применение иприта сирийскими боевиками

К списку отравляющих веществ, которые применялись боевиками террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики, добавился иприт. К такому выводу пришли российские эксперты, исследовавшие пробы, полученные в населённом пункте Марат-Ум-Хауш, сообщили эксперты Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ.

- Неразорвавшийся химический боеприпас был обнаружен при обследовании населённого пункта Марат-Ум-Хауш возле солдатских казарм, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны РФ. - Он представляет собой самодельную 240 мм мину с заливной горловиной в хвостовой части. Его содержимое - чёрная маслянистая жидкость объёмом от 0,5 до 1,5 л. Экспресс-анализ содержимого, проведённый с использованием портативного ИК-спектрометра, показал наличие боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия - иприта.

Отметим, иприт - отравляющее вещество, активно применявшееся в ходе Первой мировой войны, официально запрещено с 1923 года.

Ранее сообщалось, что применение террористами химоружия было зафиксировано и в самом Алеппо - анализ показал наличие в местах разрывов боеприпасов следов хлора и белого фосфора. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) уже объявила, что готова принять от России доказательства применения "вооружённой оппозицией" в Сирии отравляющих веществ.