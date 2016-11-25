Ельцин-Центр отмечает свой день рождения

Сегодня, 25 ноября, исполняется ровно год с открытия Ельцин-Центра.

Тогда в презентации Ельцин-Центра приняли участие Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, вдова Ельцина Наина Иосифовна, дочь первого Президента России Татьяна Юмашева, тогдашний руководитель администрации президента Сергей Иванов, представители руководства страны, лидеры государств, которые работали с Борисом Ельциным, члены его президентской команды, политики, деятели культуры, родственники, однокурсники. Всего собралось около 500 гостей.

За минувший год Ельцин-Центр стал одной из самых популярных площадок города. В музее побывали порядка 250 тысяч человек, десятки тысяч жителей приняли участие в научных конференциях, посетили выставки и кинофестивали.

В честь годовщины для посетителей подготовлена специальная культурная программа, в том числе бесплатные ежечасные экскурсии в пространстве "Ельцин вне политики". Авторские экскурсии проведут известный публицист и политический деятель Георгий Сатаров, исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов и автор биографии Бориса Ельцина писатель Борис Минаев.

С подробной программой празднования годовщины Ельцин-Центра вы можете ознакомиться здесь.

Как проходило открытие Ельцин-Центра в 2015 году, смотрите в фоторепортаже "Областной газеты".