В Екатеринбурге создадут десятиметровое изображение младенца из 600 лампад

Сегодня, 25 ноября, епархиальный центр защиты материнства "Колыбель" проведёт на Плотинке необычную арт-акцию "Один из нас" с 18:00 до 20:00. Екатеринбуржцы с помощью цветных лампадок составят изображение 8-недельного малыша в утробе матери, пишет пресс-служба центра.

- Арт-акция "Один из нас", придуманная в нашем центре, впервые прошла в Екатеринбурге весной 2014 года. За 2,5 года она стала популярна во многих городах России. Созданная десятиметровая инсталляция будет размером с трёхэтажный дом, изображение будет видно с моста на проспекте Ленина. Акция призвана напомнить, что жить хочет каждый малыш, уже находящийся в материнской утробе, - рассказала организатор арт-акции Елена Русакова.

По словам организаторов, зажжённые лампадки символизируют жизнь последующих поколений. Пункт выдачи лампад для всех желающих откроется у лестницы с моста через Исеть со стороны улицы Воеводина в 18:00. За мероприятием можно наблюдать в режиме онлайн.

Фото: епархиальный центр защиты материнства "Колыбель"