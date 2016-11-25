Группа "Продиджи" прорекламировала екатеринбургский хлебозавод

Британская рок-группа "Продиджи" (The Prodigy) в своём официальном инстаграмм-аккаунте опубликовала фотографию фасада здания комбината "Смак" - крупнейшего хлебопекарного предприятия Свердловской области.

Столь необычным образом музыканты отметили 19-летие одной из своих популярнейших песен - "Smack my bitch up". Снимок был сделан около трёх лет назад, СМИ тогда утверждали, что фраза, приписанная к названию завода, сделана при помощи фотошопа.

Группа "Продиджи" неоднократно бывала в Екатеринбурге (последний раз - 4 ноября года 2016 года).