Более 9 тысяч россиян умерли от отравления алкоголем в 2016 году

В России за девять месяцев 2016 года от отравлений алкоголем умерли 9 300 человек. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным санитарного ведомства, в стране за первые девять месяцев 2016 года произошло более 36 тыс. острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 9,3 тыс. с летальным исходом.

"Причинами острых отравлений спиртсодержащей продукцией в основном являются острые отравления этанолом, спиртом неуточнённым (денатуратом, одеколоном и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем), другими спиртами, метанолом, 2-пропанолом, сивушным маслом", отметили в Роспотребнадзоре.

Большинство граждан (76% случаев) пострадали от отравления этанолом (этиловый спирт).

В ведомстве напомнили, что продажа алкоголя в розницу разрешена только при наличии лицензии. Легальная алкогольная продукция российского производства должна иметь федеральные специальные марки, а импортная — акцизные марки. Кроме того, запрещена продажа алкоголя через Интернет.