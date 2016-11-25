В Екатеринбурге утром сгорел Ford Fusion

В Екатеринбурге сегодня утром, 25 ноября, снова сгорел автомобиль. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, от огня пострадал Ford Fusion.

Сигнал о возгорании иномарки на улице Студенческой поступил на пульт спасателей в 08:13 утра. На площади 2 кв. м был повреждён моторный отсек Ford Fusion. Сотрудники МЧС справились с пламенем спустя 10 минут после вызова, а в 08:40 утра закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Днём ранее, в ночь на 24 ноября, в столице Урала сгорели три автомобиля. Огонь повредил одну машину в 32-м военном городке и ещё две — в районе Южного автовокзала.

Добавим, Средний Урал по итогам 10 месяцев 2016 года занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов. В Екатеринбурге с начала 2016 года сгорело более 200 транспортных средств, в том числе свыше 150 были подожжены.