Екатеринбуржец, проживший 30 лет без документов, получил паспорт

На этой неделе Алексей Бизнигаев, прославившийся на всю область отсутствием документов, стал законным гражданином страны.

Полгода назад житель столицы Урала превратился в героя СМИ: стало известно, что мужчина умудрился прожить 30 лет в условиях мегаполиса, не имея ни паспорта, ни свидетельства о рождении, ни других документов. При этом он окончил школу и училище, работал. Как оказалось, без документов невозможно только жениться, поэтому невеста Юлия Кустова решила помочь Алексею в этой бюрократической проблеме.

Фото: Елена Абрамова

— Мы прошли через несколько судов, где пришлось доказывать как сам факт существования Алексея на белом свете, так и то, что он родился и всю жизнь прожил в нашей стране. Сначала он получил свидетельство о рождении, потом гражданство. И буквально на этой неделе Алексею наконец вручили паспорт, — рассказала "ОГ" Юлия Кустова.

По её словам, хождения по инстанциям не закончились. Теперь предстоит оформить регистрацию и медицинский полис. Затем в планах — получить права и загранпаспорт.

— Алексей же не был нигде дальше Челябинских озёр, а я побывала во многих странах и хочу показать их своему жениху, в первую очередь Италию, — поделилась девушка.