В связи с заболеванием студентки корью в медуниверситете объявили карантин

25 ноября 2016, 11:05

В Уральском государственном медицинском университете принято решение об объявлении карантина. Как сообщает "Коммерсант", поводом стало заболевание корью одной из студенток. В вузе отменены все массовые мероприятия, преподавателям и студентам проводятся вакцинация и ревакцинация.

- Приказом ректора УГМУ Сергея Кутепова в  университете отменяются все массовые мероприятия, а преподаватели, которые контактировали с заболевшей студенткой, обязаны отправиться на ревакцинацию, - пишет издание. - Студенты, которые не привиты двукратно или не переболели корью ранее, должны быть отстранены от занятий, за это отвечают деканаты вуза. От работы отстранены не привитые и не переболевшие корью преподаватели. Студенты, у которых имеются все положенные прививки от кори, должны посещать лекции в обычном режиме.

Отметим, в начале ноября санитарные врачи выразили свою обеспокоенность в связи с распространением кори в Екатеринбурге. Прививка какое-то время отсутствовала в списке обязательных, в результате чего люди перестали прививаться в добровольном порядке. В итоге была объявлена "подчищающая вакцинация" для отдельных категорий граждан, а потом и вовсе увеличен возраст для обязательной вакцинации - с 36 до 55 лет.

На сегодняшний день корь является одной из самых заразных болезней, передающихся воздушно-капельным путём.

Интервью с главным санитарным врачом Свердловской области Андреем Юровских читайте в свежем номере "Областной газеты"

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