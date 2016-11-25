Оклад свердловского министра составит порядка 38,5 тысячи рублей

25 ноября 2016, 12:12 / Политика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, утверждающий размеры должностных окладов членам регионального правительства. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, должностной оклад руководителя регионального министерства составит 38 тыс. 485 рублей, а руководителя администрации губернатора - 47 тыс. 887 рублей.

Заместителю губернатора в ранге министра положен оклад в сумме 45 тыс. 259 рублей.

Как сообщается в документе, кроме сумм окладов изменились и основания для выплаты членам правительств материальной помощи: она будет выплачиваться по согласованию с уполномоченными руководителями в соответствии в региональной правовой базой. 

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