УАЗ провалился под лёд в Верхней Салде

На Исинском пруду в Верхней Салде сегодня утром, 25 ноября, под лёд провалился УАЗ с двумя мужчинами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о происшествии на пульт спасателей поступило в 10:10 утра. На пруду под лёд ушёл отечественный внедорожник. Один человек смог выбраться из машины, а второй остался внутри транспорта.

На место происшествия выехали спасатели "Службы спасения Свердловской области".

В ведомстве отметили, что в водоёмах Среднего Урала этой осенью уже утонули девять человек.

Как писала "ОГ", 25 октября на реке Серге утонул 46-летний любитель рыбалки, провалившийся под тонкий лёд. Спустя неделю, 2 ноября, ещё один рыбак погиб на пруду в Кушве. В середине ноября в Алапаевске погиб 23-летний местный житель. Молодой человек не успел покинуть провалившийся под лёд Нейвы автомобиль. По предварительным данным, молодые люди в автомашине ВАЗ-2105 решили устроить дрифт на льду водоёма, однако не оценили степень опасности.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области