Более 250 тысяч человек посетили Ельцин-Центр за прошедший год

Более 250 тыс. человек посетили Ельцин-Центр за первый год существования этого комплекса. Об этом сообщила директор музея Б.Н. Ельцина Дина Сорокина на пресс-конференции в ТАСС.

- Ежедневно к нам приходит от 700 до 1000 человек. Обычный результат по итогам месяца - 20 000 посетителей, - пояснила Дина Сорокина.- В дни, когда мы открывали музей для бесплатного посещения, к нам приходило около 5000 человек.