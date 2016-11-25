Более 250 тысяч человек посетили Ельцин-Центр за прошедший год
25 ноября 2016, 12:25 / Общество
Более 250 тыс. человек посетили Ельцин-Центр за первый год существования этого комплекса. Об этом сообщила директор музея Б.Н. Ельцина Дина Сорокина на пресс-конференции в ТАСС.
- Ежедневно к нам приходит от 700 до 1000 человек. Обычный результат по итогам месяца - 20 000 посетителей, - пояснила Дина Сорокина.- В дни, когда мы открывали музей для бесплатного посещения, к нам приходило около 5000 человек.
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