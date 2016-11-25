В Екатеринбургский зоопарк привезли лису и носуху

Из Ялтинского зоопарка в Екатеринбург прибыли лиса Лиза и носуха Шокко, чтобы обзавестись семьями. Их подбирали в пару особям, уже живущим в нашем зоопарке, сообщили "ОГ" в пресс-службе учреждения.

- Двухлетняя лиса Лиза первым делом решила выгнать самца Лютика из домика. Ожидается, что они подружатся к весне, когда придёт пора обзаводиться потомством. Годовалый самец Шокко отличается пугливым характером и осторожностью, первое время он боялся сотрудников зоопарка. Носухи Шуня и Шокко подружились быстрее, сейчас они спят в одном домике и проявляют нежность друг к другу – трутся мордочками и хвостами, - рассказали "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Пара лис Лютик и Лиза поселились в комплексе уличных вольеров "Хищники северных и умеренных широт", носухи Шуня и Шокко - в павильоне "Экзотеррариум". Там же можно увидеть пару львов – Эрни и Эмму, которые также недавно поселились вместе.

Добавим, животное носуха относится к семейству енотовых, в природе встречается в Южной Америке. Название своё особи получили из-за длинного подвижного носа. С его помощью они находят излюбленную пищу – насекомых, скорпионов, крабов и мелких позвоночных. В зоопарке носухи питаются рыбой, мясом, курицей и фруктами.

Фото: Екатеринбургский зоопарк