За 2016 год музей Ельцин-Центра вышел на самоокупаемость

За прошедший год музей Б.Н. Ельцина, существующий в Ельцин-Центре, вышел на самоокупаемость.

Как сообщила директор музея Дина Сорокина на пресс-конференции в ТАСС, по итогам первого года после открытия доход музея превысил 38 млн рублей.