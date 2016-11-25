"Воздушный гость" из Сыктывкара принесёт на Урал снег и морозы

Циклон с северо-запада России в предстоящие выходные принесёт в Свердловскую область похолодание и снегопады, сообщает Уральский гидрометцентр.

В регионе похолодает уже в предстоящие выходные. Небольшой циклон, приближающийся с Сыктывкара, вызовет снегопады и понижение температуры. Так, в субботу, 26 ноября, ночью ожидается -4...-9 °С, на севере до -14 °С, днём потеплеет до -2...-7 °С, пройдёт снег, а в отдельных районах ожидаются метели. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с.

В воскресенье, 27 ноября, ночью похолодает до -11...-16 °С, днём возможно -10...-15 °С, в северных районах подморозит до -20...-24 °С, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный, 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с.

Добавим, в ноябре на Среднем Урале установлено несколько погодных рекордов. Так, 20 ноября было зафиксировано самое высокое давление за последний век. Кроме того, в регионе ударили небывалые 30-градусные морозы. В последний раз такие холода на Среднем Урале были в 1998 году.