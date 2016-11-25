За год на Среднем Урале появилось 10 новых объектов физкультуры и спорта

25 ноября 2016, 13:46 / Спорт

С начала года в Свердловской области начато строительство 17 объектов физической культуры и массового спорта. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, шесть объектов уже сданы в эксплуатацию, ещё четыре будут введены до конца года. Работы на оставшихся семи планируется завершить в 2017 году.

На реализацию мероприятий выделены порядка 700 млн рублей.

- Уже сданы в эксплуатацию такие объекты, как спортивное ядро стадиона "Ураласбест" в Асбесте, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовой ареной на стадионе "Металлург" в Серове, ФОК в Нижнем Тагиле, хоккейный корт "Синие камни" в Екатеринбурге, ФОК с плавательным бассейном в Красноуфимске, ледовая спортивная арена "Неоплан" в Екатеринбурге, - говорится в информационном сообщении.

Среди объектов, строительство которых завершается в этом году, - лыжная база в Тавде с лыжехранилищем, складом резерва, тренерской, комнатой подготовки лыж, медицинским кабинетом, раздевалками и душевыми для спортсменов, и стадион МОУ ДЮСШ "Олимп" в посёлке Рефтинском с пятью 400-метровыми беговыми дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием 100 на 64 метра, городской стадион в Нижней Туре с наружным освещением, футбольным полем и искусственным покрытием, баскетбольно-волейбольной площадкой, прыжковым сектором и сектором для толкания ядра, беговой дорожкой.

В 2017 году планируется завершить работы на трёх тренировочных площадках в Екатеринбурге – "Калининец", "Урал" и "Химмаш": они строятся в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с привлечением средств из федерального бюджета. Также в следующем году будет достроена лыжероллерная трасса в посёлке Октябрьском Камышловского района, спортивный комплекс "Синегорец" в посёлке Баранчинском Кушвинского городского округа, крытый каток с искусственным льдом в Каменске-Уральском и стадион МОУ ДОД "ДЮСШ" в Богдановиче.

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