Руководство Ельцин-Центра обещает за 2017 год отдать долг областному бюджету

На пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов заявил, что в течение будущего года Ельцин-Центр погасит долг перед бюджетом Свердловской области.

Напомним, для завершения строительства своего здания Ельцин-Центр несколько лет назад взял в долг у областного бюджета более двух миллиардов рублей.

— Сейчас мы запросили согласие регионального минфина и правительства Свердловской области на пролонгацию этого кредита до декабря 2017 года, — сказал Александр Дроздов. — В будущем году мы намерены закрыть эту тему. Мы понимаем, что 2 млрд рублей — большая сумма для региональной казны, и чувствуем свою обязанность максимально быстро вернуть эти средства. Кстати, хочу подчеркнуть, что руководство Свердловской области нас сильно выручило, когда нужно было завершить возведение здания.

По словам Александра Дроздова, в 2016 году Ельцин-Центр не смог рассчитаться с долгом из-за того, что на сегодняшний день в этом комплексе сданы в аренду только 20 % площадей, которые в перспективе можно сдать внаём. Это объясняется общей сложной ситуацией на российском рынке недвижимости и в экономике. Кроме того, заключение договоров по сдаче в арену большей части площадей началось только в августе-сентябре 2016 года.