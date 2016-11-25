Руководство Ельцин-Центра обещает за 2017 год отдать долг областному бюджету

25 ноября 2016, 13:53 / Экономика

На пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов заявил, что в течение будущего года Ельцин-Центр погасит долг перед бюджетом Свердловской области.

Напомним, для завершения строительства своего здания Ельцин-Центр несколько лет назад взял в долг у областного бюджета более двух миллиардов рублей.

— Сейчас мы запросили согласие регионального минфина и правительства Свердловской области на пролонгацию этого кредита до декабря 2017 года, — сказал Александр Дроздов. — В будущем году мы намерены закрыть эту тему. Мы понимаем, что 2 млрд рублей — большая сумма для региональной казны, и чувствуем свою обязанность максимально быстро вернуть эти средства. Кстати, хочу подчеркнуть, что руководство Свердловской области нас сильно выручило, когда нужно было завершить возведение здания.

По словам Александра Дроздова, в 2016 году Ельцин-Центр не смог рассчитаться с долгом из-за того, что на сегодняшний день в этом комплексе сданы в аренду только 20 % площадей, которые в перспективе можно сдать внаём. Это объясняется общей сложной ситуацией на российском рынке недвижимости и в экономике. Кроме того, заключение договоров по сдаче в арену большей части площадей началось только в августе-сентябре 2016 года.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

21 час назад

Уральское предприятие начнёт поставлять оборудование для индийского метро
Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» будет поставлять вентиляторы для калькуттского метро. Об этом вчера сообщил «ОГ» Бхарат Ганди, руководитель фирмы SRB International — официального индийского представителя 35 компаний из России и стран СНГ, в том числе — пяти уральских заводов.

21 час назад

11 главных статей расходов
В Свердловской области полным ходом идёт работа над проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В начале недели главный финансовый документ области был одобрен в первом чтении депутатами регионального Заксобрания. Следующий этап — согласительные комиссии и балансировка проекта. После этого бюджет ждёт ещё два чтения, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, на какие проекты будет заложено большее финансирование. «ОГ» выяснила, куда направят 97 процентов региональной казны и как со следующего года изменится подход к распределению денег.

23 ноября 2016  Реклама

«В Париж. По делу. Срочно!», или что делать, если нужно занять немного денег
Совсем близко новогодние праздники, во время которых стартуют различные акции и распродажи. Мы можем выбирать из множества товаров и услуг, при этом на некоторых можно сэкономить. Но на всё наверняка не хватит денег, поэтому появляется необходимость оформления потребительского кредита.

23 ноября 2016

Неделя до расплаты
До 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество физлиц, землю и транспорт

23 ноября 2016

О строительных «полуфабрикатах» узнал Путин
22 ноября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева на «Форуме действий» ОНФ в Москве рассказала Президенту Владимиру Путину о недостроенных соцобъектах, в том числе детсадах, о которых ранее сообщала «ОГ».

23 ноября 2016

В Екатеринбурге вручили 17 авто уральцам, пострадавшим на производстве
Вчера в Екатеринбурге сотрудники Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ бесплатно вручили 17 автомобилей LADA GRANTA уральцам, получившим травмы из-за несчастных случаев на производстве.

23 ноября 2016  Реклама

Фермы в осаде
Свинокомплекс «Уральский» защитил себя от распространения АЧС

22 ноября 2016

Центробанк начал чистку «продавцов долгов»
В Свердловской области прекратили работу 36 процентов микрокредитных организаций

22 ноября 2016  Реклама

Как выбрать сантехнику правильно
Со всей ответственностью и серьезностью следует подходить к обустройству этого помещения каждому, кто ежедневно хочет наслаждаться уютным, стильным и современным санузлом.

18 ноября 2016

Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развития
Вчера вечером в здании регионального Заксобрания прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с участием главы региона Евгения Куйвашева, председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной и депутатов. Главной темой обсуждения стал бюджет развития.

Последние новости
Что было раньше