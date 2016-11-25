Главой свердловского минтранса назначен Василий Старков

3 часа назад
От последнего царя — до первого президента
Президентский центр Бориса Ельцина открылся напротив Храма-на-Крови... Это ещё одна доминанта Екатеринбурга, ещё одно знаковое место, которое точно не оставят без внимания ни жители, ни гости города.
21 час назад
Горнозаводской округ возглавил мэр Невьянска
Глава Невьянска Евгений Каюмов указом губернатора Свердловской области назначен на пост управляющего Горнозаводским управленческим округом.
23 ноября 2016
Молодёжь и патриотизм обделят?
По проекту областного бюджета, финансирование молодёжной политики и патриотического воспитания в 2017 году сократится вдвое. Руководители молодёжных организаций опасаются закрытия многих программ. Вчера они обратились к депутатам комитета свердловского Заксобрания по молодёжной политике с просьбой увеличить расходы в проекте бюджета ко второму чтению.
22 ноября 2016
Сенаторы, приём!
Вчера, 22 ноября, члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий провели личный приём граждан в Екатеринбурге.
22 ноября 2016
Областной бюджет надеется на федеральный
Вчера, 22 ноября, на заседании свердловского Заксобрания депутаты в первом чтении приняли проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
22 ноября 2016
Свердловские депутаты в первом чтении поддержали проект областного бюджета
Доходная часть бюджета Свердловской области на 2017 год составит 184,8 миллиарда рублей.
22 ноября 2016
На Урале создано первое в стране непартийное политическое движение
В 1993 году в Екатеринбурге было презентовано непартийное политическое движение «Преображение Урала». Это было первое подобное региональное объединение в России. Возглавил движение Эдуард Россель.
21 ноября 2016
В Харбине создан сухопутный логистический узел с Россией
Центр автомобильных перевозок между Россией и Китаем «Лун Юнь» заработал в июле этого года, и на конец сентября через сухопутный порт было отправлено грузов на сумму 120 миллионов долларов США, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
21 ноября 2016
В регионе появился фонд поддержки промышленников
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе Фонда технологического развития промышленности. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.
21 ноября 2016
Сладко ли живётся в Беларуси?
Российские журналисты попробовали белорусские яблоки и поговорили с президентом.