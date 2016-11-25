Главой свердловского минтранса назначен Василий Старков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность министра транспорта региона Василия Старкова. Об этом сообщили корреспонденту "Областной газеты" в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Новым министром назначен Василий Старков, - сообщили в ДИПе. - Губернатор подписал указ о его назначении, с понедельника новый глава областного минтранса приступает к исполнению своих обязанностей.

Фото: Александр Исаков ©

Отметим, до последнего времени Василий Старков возглавлял Управление автодорог Свердловской области - эту должность он занял в мае, сменив Руслана Чистякова. До этого Старков занимал пост замминистра транспорта Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вакансия главы регионального минтранса образовалась в начале ноября: Александр Сидоренко был отправлен в отставку. По имеющейся информации, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство".