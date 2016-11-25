В Екатеринбурге пройдут российско-китайские деловые встречи

25 ноября 2016, 14:05

28 ноября. 10:00. На площадке гостиницы "Hyatt Regency Ekaterinburg" пройдут российско-китайские деловые встречи.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Свердловской области и правительства провинции Хэйлунцзян.

Программа мероприятия:

  • 10:00 – 11:00. Официальное открытие "Дня делового сотрудничества"             
  • 11:00 – 13:00. Биржа контактов между уральскими и китайскими предприятиями. 

Встречи состоятся по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 8.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше