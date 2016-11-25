В Екатеринбурге пройдут российско-китайские деловые встречи
25 ноября 2016, 14:05
28 ноября. 10:00. На площадке гостиницы "Hyatt Regency Ekaterinburg" пройдут российско-китайские деловые встречи.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Свердловской области и правительства провинции Хэйлунцзян.
Программа мероприятия:
- 10:00 – 11:00. Официальное открытие "Дня делового сотрудничества"
- 11:00 – 13:00. Биржа контактов между уральскими и китайскими предприятиями.
Встречи состоятся по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 8.
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