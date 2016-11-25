В Ботаническом саду Екатеринбурга зацвела Стрелитция Николая

В Ботаническом саду УрО РАН (ул. 8 Марта, 202а) второй раз за год зацвело африканское растение Стрелитция Николая. Такое длительное цветение садоводы и агрономы наблюдают впервые, сообщила "ОГ" заведующая оранжерейным комплексом сада Марина Завьялова.

Семена Стрелитции Николая привезли в Екатеринбург в 1904 году. Сейчас растение достигло своего максимума - семи метров в длину.

- Обычно африканская Стрелитция Николая цветёт зимой. В этом году растение продолжило цветение весной и летом, до июня, а в конце ноября появилось уже новое бело-голубое соцветие причудливой формы. На это повлияло жаркое лето, большое количество солнечных дней. Ожидаем появления новых соцветий, - рассказала "ОГ" Марина Завьялова.

Добавим, впервые Стрелитцию российскому императору Николаю I подарил иранский шах. В 1853 году африканское растение зацвело в Ботаническом саду Санкт-Петербурга. По одной версии, Стрелитцию назвали в честь Николая I, по другой - в честь третьего сына императора, Великого князя Николая, который долгое время был монаршим куратором ботанического сада.

Фото: Ботанический сад УрО РАН