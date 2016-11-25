Евгений Куйвашев поздравил Ельцин-Центр с днём рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в адрес исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Александра Дроздова поздравление коллективу этого комплекса с первой годовщиной со дня открытия.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона отметил, что за прошедший год Ельцин-Центр стал одной из самых востребованных коммуникативных площадок региона.

— Площадка и возможности центра позволяют сделать каждое мероприятие более содержательным, интересным и ярким, — отметил губернатор.

По его мнению, жаркий обмен мнениями, который происходит на этой дискуссионной площадке в ходе обсуждения различных социально значимых тем, является лучшим свидетельством перемен, связанных с построением новой России.