Руководство Ельцин-Центра пригласило Никиту Михалкова в гости

В будущем году руководство Ельцин-Центра намерено пригласить на одно из своих мероприятий известного кинорежиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщил исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов на пресс-конференции в ТАСС.

— Я лично очень жажду увидеть в нашем музее Никиту Сергеевича Михалкова, — отметил Александр Дроздов. — Мы были бы счастливы напомнить ему о некоторых документах. Есть несколько очень трогательных писем, в частности, речь идёт об обращениях Никиты Михалкова к Первому Президенту России в качестве его доверенного лица на выборах. Эти письма написаны искренне, честно, как всегда это свойственно Никите Сергеевичу при выражении его любви к действующей власти. Все эти письма, увы, заканчивались просьбой о выделении денег. Жалко, что в нынешнем году мы так и не дождались посещения Никитой Сергеевичем нашего Ельцин-Центра, но надеемся, что в будущем году он к нам заглянет.

Напомним, в 94-м выпуске своей программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков весьма жёстко критиковал Ельцин-Центр и само время правления Первого Президента России.