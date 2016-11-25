Рособрнадзор прекратил действие лицензии уральского вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам проверок запретил приём в четыре российских вуза, "заморозил" лицензии двух институтов. Кроме того, ведомство прекратило действие лицензии одного свердловского вуза.

— На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: Кушвинский филиал НОЧУ ВО "Уральский институт коммерции и права", — сообщили в ведомстве.

Как отмечает Рособрнадзор, лицензия подтверждает право вуза обучать студентов. В случае аннулирования этого документа учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность.

Напомним, проблемы у "Уральского института коммерции и права" начались в августе 2016 года после приостановки действия государственной аккредитации. Спустя месяц Рособрнадзор лишил этот вуз аккредитации. Более 2 тыс. студентов были переведены в другие учебные заведения.