Медики проведут в Екатеринбурге проведут субботник против рака
25 ноября 2016, 15:15
26 ноября. с 09:00 до 15:00. В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт субботник против рака.
В первую очередь врачи (терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи) ждут на диагностику людей старше 40 лет.
Пациентам необходимо обращаться в поликлинику своей больницы по месту жительства, так как при необходимости обследования провести его там будет проще и быстрее. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.
Записаться на приём можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76.
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