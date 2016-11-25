Медики проведут в Екатеринбурге проведут субботник против рака

25 ноября 2016, 15:15

26 ноября. с 09:00 до 15:00. В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт субботник против рака.

В первую очередь врачи (терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи) ждут на диагностику людей старше 40 лет.

Пациентам необходимо обращаться в поликлинику своей больницы по месту жительства, так как при необходимости обследования провести его там будет проще и быстрее. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Записаться на приём можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76.

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