Медики проведут в Екатеринбурге проведут субботник против рака

26 ноября. с 09:00 до 15:00. В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт субботник против рака.

В первую очередь врачи (терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи) ждут на диагностику людей старше 40 лет.

Пациентам необходимо обращаться в поликлинику своей больницы по месту жительства, так как при необходимости обследования провести его там будет проще и быстрее. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Записаться на приём можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76.