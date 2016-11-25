В Краснотурьинской колонии разводят брам и кохинхинов

В женской исправительной колонии №16 (Краснотурьинск) ГУФСИН России по Свердловской области освоено разведение домашних кур пород брама и кохинхин. Как сообщает пресс-служба пенитенциарного главка, в специальном утеплённом помещении уже оборудованы и начали работать 3 инкубатора для искусственного вывода молодняка породистой сельскохозяйственной птицы.

- Весь процесс инкубации происходит автоматически, - рассказали в пресс-службе. - Инкубаторы имеют в наличии все необходимые функции для успешного и беспроблемного обогрева яиц. Надёжный инкубационный режим даёт возможность довести вывод птенцов в инкубаторах до 80 процентов.

В учреждении на сегодняшний день поголовье кур и цыплят составляет 616 штук, из них 90 выведено в инкубаторе. Емкость инкубаторов составляет 104 яйца.

Отметим, это уже не первый интересный сельскохозяйственный опыт ИК-16. Ранее ГУФСИН уже сообщал о том, что местные свиноводы начали разводить свиней пород вьетнамская вислобрюхая, ландрас и венгерская мангалица.