В Краснотурьинской колонии разводят брам и кохинхинов

20 минут назад
Выставка художника-танкиста открылась в резиденции губернатора
29 уникальных графических работ Леонида Буракова, ветерана Великой Отечественной войны, танкиста-разведчика 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, представлены в резиденции губернатора Свердловской области. Экспозиция приурочена к 73-й годовщине со дня вручения гвардейских знамён всем частям УДТК.
23 минуты назад
Корь остановит только прививка
Остановить распространение кори в Екатеринбурге до сих пор не удалось: на этой неделе карантин объявили в Уральском государственном медицинском университете. Заболела непривитая студентка-четверокурсница. Ректор Сергей Кутепов издал приказ о срочной вакцинации студентов и ревакцинации преподавателей.
44 минуты назад
Год в центре внимания
За 12 месяцев работы музей Ельцин Центра посетили около 250 тысяч человек
час назад Реклама
Лучшая атомная электростанция от «Уралэнергостроя»
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, построенный по заказу госконцерна «Росэнергоатом» Управляющей компанией «Уралэнергострой», сдан в промышленную эксплуатацию.
час назад Реклама
Лучшая атомная электростанция от «Уралэнергостроя»
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, построенный по заказу госконцерна «Росэнергоатом» Управляющей компанией «Уралэнергострой», сдан в промышленную эксплуатацию.
час назад
Влиятельный уральский банкир награждён знаком отличия
Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин указом губернатора награждён знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью II степени
9 часов назад
Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб
В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».
11 часов назад
В Екатеринбурге открыли небоскрёб
Пять лет назад (в 2011 году) в столице Урала был официально введён в эксплуатацию 54-этажный небоскрёб «Высоцкий». Он стал самым высоким зданием в России за пределами Москвы.
16 часов назад
«ОГ» завела инстаграм
Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).
24 ноября 2016
В 2016 году на Среднем Урале зафиксированы 3 750 случаев мошенничества
За десять месяцев текущего года в ГУ МВД России по Свердловской области зарегистрирована 51 тысяча преступлений. 3 750 из них — это случаи мошенничества. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции замначальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России полковник полиции Натиг Байрамов.