В 2017 году Ельцин Центр расскажет о революционерках

25 ноября 2016, 16:10 / Общество

На будущий год руководство Ельцин Центра запланировало проведение ряда мероприятий, рассказывающих о революционерках. Об этом стало известно на пресс-конференции в ТАСС.

— На 2017 год приходится 100-летие Великой Октябрьской революции. Мы решили осмыслить его в необычном ракурсе — через тему "Женщины и революция", — рассказал исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов.

Кроме того, по словам руководителя департамента программ и общественных связей Ельцин Центра Дениса Корнеевского, руководство этого комплекса вынашивает планы проведения в Екатеринбурге большого книжного фестиваля.

Как добавил Александр Дроздов, самым первым событием предстоящего года станет Новогодний базар, который развернётся на стилобате Ельцин Центра.

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