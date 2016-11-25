Постоянный автор Википедии: Ельцин Центр - самое современное образовательное здание Екатеринбурга

Ельцин Центр — самое современное образовательное здание в Екатеринбурге, в котором созданы лучшие в городе условия для проведения разных просветительских мероприятий. Об этом "ОГ" сообщил постоянный автор Википедии Иван Абатуров.

По словам собеседника, в Ельцин Центре есть уникальный книжный магазин "Пиотровский", где можно найти научную литературу, которую в других местах не достать.

— В Ельцин Центре проходят бесплатные показы фильмов и мероприятия, а также выступают с лекциями учёные и писатели. Например, вчера показывали фильм "Дантон" Анджея Вайды с Депардье. Плюсом является проведение Геннадием Бурбулисом (ближайшим соратником Бориса Ельцина) разных дискуссий. В этом Центре можно целый университет поместить, — поделился с "ОГ" Иван Абатуров.

При этом, как отметил собеседник, у музея Центра есть недостаток — он очень идеологизированный, в нём, по возможности, приглажены минусы эпохи Бориса Ельцина.

Как писала "ОГ", сегодня, 25 ноября, исполняется ровно год с открытия Ельцин Центра. В честь годовщины запланированы культурные мероприятия. За минувший год Ельцин Центр перешёл на самоокупаемость. В 2017 году Ельцин-Центр погасит долг перед бюджетом Свердловской области.