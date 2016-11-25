В Кольцово установят интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга

25 ноября 2016, 15:41

28 ноября. 12:30. В аэропорту Кольцово установят интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга.

Теперь гости города легко смогут узнать основные ориентиры, названия главных улиц Екатеринбурга, получить представление о городе в целом или дополнить собственные знания. Исследовать карту просто: она состоит из рельефной карты-подложки, сенсорной рамки, аудиосистемы и экрана. Изучая карту, пользователь водит пальцем по объектам. Сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема озвучивает названия объектов и информацию о них. В то же время на экране появляется изображение выбранного объекта.

Подобное оборудование уже установлено в Свердловском областном медицинском колледже, куда приезжают учиться студенты из разных регионов России.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 1.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше