В Кольцово установят интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга
25 ноября 2016, 15:41
28 ноября. 12:30. В аэропорту Кольцово установят интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга.
Теперь гости города легко смогут узнать основные ориентиры, названия главных улиц Екатеринбурга, получить представление о городе в целом или дополнить собственные знания. Исследовать карту просто: она состоит из рельефной карты-подложки, сенсорной рамки, аудиосистемы и экрана. Изучая карту, пользователь водит пальцем по объектам. Сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема озвучивает названия объектов и информацию о них. В то же время на экране появляется изображение выбранного объекта.
Подобное оборудование уже установлено в Свердловском областном медицинском колледже, куда приезжают учиться студенты из разных регионов России.
Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 1.