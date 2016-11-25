В Кольцово установят интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга

28 ноября. 12:30. В аэропорту Кольцово установят интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга.

Теперь гости города легко смогут узнать основные ориентиры, названия главных улиц Екатеринбурга, получить представление о городе в целом или дополнить собственные знания. Исследовать карту просто: она состоит из рельефной карты-подложки, сенсорной рамки, аудиосистемы и экрана. Изучая карту, пользователь водит пальцем по объектам. Сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема озвучивает названия объектов и информацию о них. В то же время на экране появляется изображение выбранного объекта.

Подобное оборудование уже установлено в Свердловском областном медицинском колледже, куда приезжают учиться студенты из разных регионов России.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 1.