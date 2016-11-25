В свежем номере "ОГ" будет опубликовано восемь областных законов

В номере "Областной газеты" за 26 ноября 2016 года будут опубликованы восемь новых областных законов.

В частности, речь идёт о большом пакете поправок в законы, регламентирующие оказание социальной поддержки некоторым категориям населения Среднего Урала.

В том же номере "ОГ" опубликованы основные тезисы ежегодного государственного доклада "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года.