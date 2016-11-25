В Екатеринбурге пройдёт VII Уральский медиафорум

25 ноября 2016, 16:28

2 декабря. 09:00. В Екатеринбурге пройдёт VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ.

В медиафоруме примут участие  представители СМИ, пресс-служб, подразделений по связям с общественностью крупных холдингов и госструктур Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского федерального округа.

На мероприятии выступят более 20 докладчиков из Екатеринбурга и Москвы: экономист, статистик, публицист Михаил Хазин, управляющий делами Союза журналистов России Денис Токарский, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, заместитель генерального директора ЗАО "Интерфакс" Михаил Кетько, генеральный директор АО "Группа Эксперт" Михаил Нелюбин и другие.

Медиафорум будет проходить на площадке Ельцин-Центра по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3.

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