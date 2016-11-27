Губернатор поздравил свердловчанок с Днём матери

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с Днём матери, отмечаемым 27 ноября.

Как сообщает областной департамент информполитики, на сегодняшний день в нашем регионе проживает свыше 46 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 152,7 тыс. детей. С 2011 года на Среднем Урале выплачивается региональный материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. К настоящему времени выдано свыше 40 тыс. сертификатов на право получения такой выплаты.