Губернатор поздравил свердловчанок с Днём матери

25 ноября 2016
Уральские скважины очистили от бериллия
В прошлом году «ОГ» подробно рассказывала о состоянии воды, воздуха и почв на Среднем Урале, о ситуации с радиацией и отходами. Как изменилась экологическая картина? Сравним данные 2014 года с информацией, представленной в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2015 году».
25 ноября 2016
Выставка художника-танкиста открылась в резиденции губернатора
29 уникальных графических работ Леонида Буракова, ветерана Великой Отечественной войны, танкиста-разведчика 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, представлены в резиденции губернатора Свердловской области. Экспозиция приурочена к 73-й годовщине со дня вручения гвардейских знамён всем частям УДТК.
25 ноября 2016
Корь остановит только прививка
Остановить распространение кори в Екатеринбурге до сих пор не удалось: на этой неделе карантин объявили в Уральском государственном медицинском университете. Заболела непривитая студентка-четверокурсница. Ректор Сергей Кутепов издал приказ о срочной вакцинации студентов и ревакцинации преподавателей.
25 ноября 2016
Год в центре внимания
За 12 месяцев работы музей Ельцин Центра посетили около 250 тысяч человек
25 ноября 2016 Реклама
Лучшая атомная электростанция от «Уралэнергостроя»
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, построенный по заказу госконцерна «Росэнергоатом» Управляющей компанией «Уралэнергострой», сдан в промышленную эксплуатацию.
25 ноября 2016 Реклама
Лучшая атомная электростанция от «Уралэнергостроя»
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, построенный по заказу госконцерна «Росэнергоатом» Управляющей компанией «Уралэнергострой», сдан в промышленную эксплуатацию.
25 ноября 2016
Влиятельный уральский банкир награждён знаком отличия
Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин указом губернатора награждён знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью II степени
25 ноября 2016
Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб
В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».
25 ноября 2016
В Екатеринбурге открыли небоскрёб
Пять лет назад (в 2011 году) в столице Урала был официально введён в эксплуатацию 54-этажный небоскрёб «Высоцкий». Он стал самым высоким зданием в России за пределами Москвы.
25 ноября 2016
«ОГ» завела инстаграм
Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).