Пресс-конференция, посвящённая перспективам и возможностям зимнего отдыха

25 ноября 2016, 16:47

28 ноября. 12:00. В ТАСС пройдёт пресс-конференция, посвящённая перспективам и возможностям зимнего отдыха.

В мероприятии примут участие:

  •  Директор Ассоциации "Турпомощь"Александр Осауленко
  • Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления РСТ Михаил  Мальцев
  • Президент группы компаний "Vista", член правления УАТ Максим Пузанков.
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