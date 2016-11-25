Пресс-конференция, посвящённая перспективам и возможностям зимнего отдыха
25 ноября 2016, 16:47
28 ноября. 12:00. В ТАСС пройдёт пресс-конференция, посвящённая перспективам и возможностям зимнего отдыха.
В мероприятии примут участие:
- Директор Ассоциации "Турпомощь"Александр Осауленко
- Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления РСТ Михаил Мальцев
- Президент группы компаний "Vista", член правления УАТ Максим Пузанков.
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