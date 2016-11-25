Обзор криминальной хроники пятницы, 25 ноября

Врачу "девятки" предъявили обвинение в гибели двухлетней пациентки

Следователи СКР предъявили обвинение работнику Детской городской больницы №9, где в январе 2015 года умерла 2,5-летняя девочка. По данным следствия, 29 января 2015 года в отделении челюстно-лицевой хирургии екатеринбургской детской горбольницы №9 девочке было проведено лечение кариеса под наркозом. После операции девочка впала в кому. В июне 2016 года ребёнок скончался. В ходе предварительного расследования были назначены и проведены несколько судебных комплексных комиссионных экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что между действиями врача анестезиолога-реаниматолога, который оказывал медицинскую помощь малолетней девочке, и наступлением смерти ребёнка имеется прямая причинно-следственная связь. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Расследование ведёт следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга.

В Нижнем Тагиле фирма по изготовлению надгробий обманула клиентов на 2,5 млн рублей

Свердловская полиция устанавливает потерпевших от мошеннических действий фирмы по изготовлению надгробных памятников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, уже установлены 94 пострадавших от мошеннических действий. Совокупный ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Все потерпевшие рассказали, что в офисах камнеобрабатывающей фирмы, расположенных в городе по нескольким адресам, они заказали надгробные памятники, полностью или частично оплатив услуги по их изготовлению и установке. Менеджеры компании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки. В отношении владельца - 37-летнего индивидуального предпринимателя - уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мужчина свою вину полностью признал и выразил готовность возместить ущерб, причинённый клиентам. Он пояснил, что в 2015 году у него возникли трудности с исполнением кредитных обязательств, поэтому он воспользовался деньгами заказчиков для выплаты долгов. Всех, кто пострадал от действий предпринимателя, но не заявил об этом, полиция просит обращаться в отделы внутренних дел Нижнего Тагила по телефонам: (3435) 97-64-02, 97-68-02, 43-15-59, 47-71-02 или по единому номеру "02".

Сотрудник Уральской таможни и предприниматель "украли" более 700 литров солярки

В отношении бывшего начальника одного из отделов Уральского таможенного управления возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ). Как сообщает Уральское СУ на транспорте СКР, с июня по сентябрь 2016 года сотрудник таможни и представитель коммерческой организации совершили хищение денежных средств Уральского таможенного управления ФТС России в сумме более 30 тысяч рублей при реализации государственного контракта, заключённого между таможенным управлением и коммерческой организацией. Предметом поставок было дизтопливо для генераторных установок. В рамках исполнения контракта сотрудник таможни, зная о реальном количестве топлива в баках, изготовил и направил в адрес организации заявку на поставку дизельного топлива в объёме более 1 тыс. литров. Затем представитель компании поставил топливо в Уральское таможенное управление, недопоставив более 700 литров. При этом подозреваемый составил акт сдачи-приёма товаров, указав в нём объём поставки свыше 1 тысячи литров топлива. Далее злоумышленник доложил руководству управления о поставке в полном объёме, а представитель организации выставил счёт на оплату, после чего денежные средства были переведены на счёт компании. Расследование уголовного дела продолжается.

В ИК-52 сотрудник пытался пронести в зону наркотики

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области совместно с сотрудниками оперативного отдела ИК-52 и сотрудниками полиции ММО «Камышловский» МВД РФ при входе на охраняемую территорию задержали сотрудника исправительной колонии №52. У него был обнаружен и изъят сверток чёрного цвета с наркотическим веществом. Изъятый пакет и материалы переданы сотрудникам ММО "Камышловский" ГУ МВД по Свердловской области. Сотрудник временно отстранён от исполнения служебных обязанностей до окончания проверки.