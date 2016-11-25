Китайские спортсмены хотят тренироваться перед зимней Олимпиадой на Среднем Урале

25 ноября 2016, 19:21 / Политика

Китайские спортсмены хотят тренироваться перед зимней Олимпиадой на Среднем Урале. Об этом сегодня, 25 ноября, заявила новый генконсул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин во время своей первой встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

- В 2020 году в Пекине состоится зимняя Олимпиада, и мы готовимся к этому. В Свердловской области есть хорошие технические условия, и мы хотели бы иметь возможность учиться здесь и приглашать спортсменов на тренировки к вам в регион, – пояснила Гэн Липин.

Гэн Липин прилетела в Екатеринбург 18 октября. На новом посту она сменила господина Тянь Юнсяна, проработавшего здесь 2,5 года.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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