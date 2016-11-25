"Синара" уступила "КПРФ"

Екатеринбургская "Синара" в очередном матче мини-футбольной Суперлиги на домашнем паркете уступила "КПРФ" (Москва) со счётом - 2:3(1:0)

Голы: 1:0 Агапов (3), 1:1 Паулиньо (39), 1:2 Денисов (48), 1:3 Лин (49), 2:3 Соколов (49),

Ответный матч против "КПРФ" "Синара" проведёт завтра - 26 ноября.