"Уральский трубник" не удержал ничью в первом домашнем матче

В Первоуральске завершился первый домашний матч команды "Уральский трубник" в регулярном чемпионате российской суперлиги по хокею с мячом. Хозяева поля по ходу матча уступали 1:3 иркутскому клубу "Байкал-Энергия", за шесть минут до конца матча восстановиои равновесие - 3:3, но тут же пропустили четвертый мяч.

Итог встречи - 3:4. Голы у хозяев забили Дмитрий Степченков, Дмитрий Сидоров и Сергей Почкунов.Перед началом матча состоялась церемония проводов из большого спорта Павла Чучалина - коренного первоуральца, отыгравшего за "Уральский трубник" восемнадцать сезонов.

Завтра, 26 ноября, "Уральский трубник" и "Байкал-Энергия" проведут повторный матч.