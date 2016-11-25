Два автобуса столкнулись в Екатеринбурге, пострадали 11 человек

В столице Среднего Урала вечером 25 ноября столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент случился на перекрестке улиц Бардина и Амундсена примерно в 20:00. Автобус "Богдан" 37-го маршрута двигался по Бардина со стороны Решетникова. В это время с Амундсена повернул "Икарус" 54-го маршрута. Водитель первого транспортного средства начал тормозить, но его вынесло на "встречку", где остановился "Икарус". Автобусы столкнулись.

В результате пострадали 11 человек, находившихся в "Богдане". В том числе, кондуктор и водитель. Тяжелее всех пострадал шофер, его госпитализировали. Остальные отделались ушибами и ссадинами.

ФОТО: отделение пропаганды УГИБДД Свердловской области