Артист Алексей Воробьёв: «Горжусь, что у меня есть знаменитый тёзка на Урале»
25 ноября 2016, 23:52 / Культура
Сегодня в Екатеринбург приехал артист, певец и главный «холостяк» 2016 года Алексей Воробьёв.
В рамках открытия магазина «Золотое яблоко» он пообщался с поклонниками и исполнил свои самые известные песни.
Как и накануне, во время встречи с рэпером Тимати, всем поклонницам (а в основном аудитория состояла из девушек до 25 лет) не хватило места внутри. Чтобы занять места поближе к сцене, фанатки занимали очередь за четыре (!) часа до мероприятия, а за минуты до начала истомились в ожидании так, что начали сами петь его песни, а кто-то не выдержал: «А может позовём его, как деда Мороза?»
Прямо со сцены Алексей ответил на вопрос журналистов, а затем устроил фотосессию с поклонницами, а вот среди немногочисленных представителей сильного пола сделать фото на память решился только один – знакомая попросила.
Самых маленьких гостей (а некоторым не исполнилось и года) артист брал на руки. Желающих сфотографироваться оказалось так много, что охранникам стоило труда удержать на месте заграждения.
На мини-концерте Алексей пел вместе с молодёжной группой «ФрендЫ», продюсером которой он является. Музыканты исполнили около десятка полюбившихся песен, среди которых самые известные - «Сумасшедшая», Самая красивая», «Будь, пожалуйста, послабее» на стихи Роберта Рождественского», «Официантка Маша» из сериала «Деффочнки» - последнюю Алексей исполнил дуэтом с одной из поклонниц.
-Каждую секунду наслаждайтесь тем, что вы делаете, как это делаю я сейчас, - резюмировал певец. -И если вы нашли дело своей жизни, нашли любимого человека – держитесь за них.
Блиц-опрос со звездой:
ОГ: Вчера свой парфюм презентовал Тимати. А если бы вам предложили создать для фанаток эксклюзивный аромат, вдохновившись Екатеринбургом, то каким бы он был?
-Хороший вопрос, если честно, я ещё не дошёл до того, чтобы говорить: «Хочешь пахнуть, как Лёша Воробьев?» (Смеётся). Если серьёзно, у меня есть три любимых парфюма, один из них вообще не продаётся в России. Я просто смешал бы их в один флакон в равных пропорциях, и если бы получилось что-то более-менее приличное, посвятил бы его уральским поклонникам.
- Алексей, в 2011 году вы были ведущим конкурса «Мисс Екатеринбург». А что ещё связывает вам с этим городом?
- С Екатеринбургом меня связывают прекрасные воспоминания: в этом городе я провёл целые сутки. Я кстати тогда впервые узнал, что именно здесь находится самое высокое здание за МКАДом.
-В Екатеринбурге живёт Ваш тёзка - политик Алексей Воробьёв, которые ранее возглавлял правительство Свердловской области. А если бы вы были законодателем, то какой бы законопроект предложили и почему?
-Горжусь, что у меня есть такой тёзка на Урале. Но если честно, я никогда не интересовался политикой. А если бы такая возможность была, то я предложил какой-нибудь законопроект в сфере искусства. Например, о том, что любой человек, который выходит на сцену, должен иметь диплом и быть профессионалом своего дела. Если уж ты поёшь – то пой хорошо.
-Каким для вас был год в творческом плане и что вас вдохновляет в данный момент?
- Люди, которые ждут творческого озарения от высших сил, впустую тратят много времени, а вот те, которые действуют сразу, обычно много добиваются в жизни. Я не тот человек, который ищет вдохновения. Если я должен написать песню к завтрашнему дню, я просто достаю пианино и начинаю писать. Весь этот год я тоже усердно трудился, и могу похвастать одним из радостных итогов: я получил первый в жизни "Золотой граммофон".
- Представьте, что вы находитесь на новогодней вечеринке. Какая из девушек привлечет ваше внимание?
-Та, которая будет стоять спиной ко мне и не будет смотреть в мою сторону. Потому что это будет действительно необычно.