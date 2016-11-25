Артист Алексей Воробьёв: «Горжусь, что у меня есть знаменитый тёзка на Урале»

Сегодня в Екатеринбург приехал артист, певец и главный «холостяк» 2016 года Алексей Воробьёв.

В рамках открытия магазина «Золотое яблоко» он пообщался с поклонниками и исполнил свои самые известные песни.

Как и накануне, во время встречи с рэпером Тимати, всем поклонницам (а в основном аудитория состояла из девушек до 25 лет) не хватило места внутри. Чтобы занять места поближе к сцене, фанатки занимали очередь за четыре (!) часа до мероприятия, а за минуты до начала истомились в ожидании так, что начали сами петь его песни, а кто-то не выдержал: «А может позовём его, как деда Мороза?»

Прямо со сцены Алексей ответил на вопрос журналистов, а затем устроил фотосессию с поклонницами, а вот среди немногочисленных представителей сильного пола сделать фото на память решился только один – знакомая попросила.

Самых маленьких гостей (а некоторым не исполнилось и года) артист брал на руки. Желающих сфотографироваться оказалось так много, что охранникам стоило труда удержать на месте заграждения.

На мини-концерте Алексей пел вместе с молодёжной группой «ФрендЫ», продюсером которой он является. Музыканты исполнили около десятка полюбившихся песен, среди которых самые известные - «Сумасшедшая», Самая красивая», «Будь, пожалуйста, послабее» на стихи Роберта Рождественского», «Официантка Маша» из сериала «Деффочнки» - последнюю Алексей исполнил дуэтом с одной из поклонниц.

-Каждую секунду наслаждайтесь тем, что вы делаете, как это делаю я сейчас, - резюмировал певец. -И если вы нашли дело своей жизни, нашли любимого человека – держитесь за них.