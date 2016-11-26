ВАК поручил диссовету МГУ рассмотреть диссертацию Мединского

26 ноября 2016, 09:01 / Общество

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 25 ноября поручил диссертационному совету Московского государственного университета им Ломоносова пересмотреть квалификационную работу министра культуры РФ Владимира Мединского, сообщает ТАСС.

— Президиум Высшей аттестационной комиссии принял решение направить диссертацию Мединского на заключение диссертационного совета по историческим наукам в Московский государственный университет... Скорее всего, это будет в январе месяце, — сообщил агентству председатель ВАК, ректор РУДН Владимир Филиппов.

По его словам, на рассмотрение диссертации МГУ выделено два месяца. Филиппов также пояснил такое решение тем, что Московский госуниверситет— это крупнейший учебно-научный центр России, преподавательский состав которого независим от политических движений. Также в университете есть учёные коллективы, которые занимаются тематикой диссертации Мединского.

Напомним, докторская диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую глава минкульта защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва), вызвала вопросы у некоторых представителей научного сообщества. Однако с этой точкой зрения согласны далеко не все: эксперты уверены, что претензии к министру необоснованны.

Вопрос о лишении министра культуры РФ степени доктора исторических наук должен был рассматриваться 4 октября в Уральском федеральном университете, но заседание не состоялось из-за неявки Мединского — он находился в командировке. Затем представители ВАК отозвали заявление об аннулировании учёной степени министра.

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