ВАК поручил диссовету МГУ рассмотреть диссертацию Мединского

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 25 ноября поручил диссертационному совету Московского государственного университета им Ломоносова пересмотреть квалификационную работу министра культуры РФ Владимира Мединского, сообщает ТАСС.

— Президиум Высшей аттестационной комиссии принял решение направить диссертацию Мединского на заключение диссертационного совета по историческим наукам в Московский государственный университет... Скорее всего, это будет в январе месяце, — сообщил агентству председатель ВАК, ректор РУДН Владимир Филиппов.

По его словам, на рассмотрение диссертации МГУ выделено два месяца. Филиппов также пояснил такое решение тем, что Московский госуниверситет— это крупнейший учебно-научный центр России, преподавательский состав которого независим от политических движений. Также в университете есть учёные коллективы, которые занимаются тематикой диссертации Мединского.

Напомним, докторская диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую глава минкульта защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва), вызвала вопросы у некоторых представителей научного сообщества. Однако с этой точкой зрения согласны далеко не все: эксперты уверены, что претензии к министру необоснованны.

Вопрос о лишении министра культуры РФ степени доктора исторических наук должен был рассматриваться 4 октября в Уральском федеральном университете, но заседание не состоялось из-за неявки Мединского — он находился в командировке. Затем представители ВАК отозвали заявление об аннулировании учёной степени министра.