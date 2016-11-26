После столкновения двух автобусов в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

26 ноября 2016, 09:45 / Общество

Прокуратура начала проверку после столкновения двух автобусов в Екатеринбурге, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

На место аварии выезжал заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Артём Варданян. Как выяснило надзорное ведомство, автобус "Богдан А-09204" 37-го маршрута принадлежит компании ООО "Авто-транс Урал". За "Икарус 283.10" 54-го маршрута отвечает ЕМУП "Муниципальное объединение автобусных предприятий" Екатеринбурга.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства аварии. Ведомство намерено дать оценку законности осуществления перевозки автобусами — участниками ДТП, работе контрольно-надзорных органов, которые отвечают за эксплуатацию, содержание дорог и транспортных средств.

Как писала "ОГ»", авария произошла в пятницу, 25 ноября, около 20:00. Автобус "Богдан" 37-го маршрута двигался по Бардина со стороны Решетникова. В это время с Амундсена повернул "Икарус" 54-го маршрута. Водитель первого транспортного средства начал тормозить, но его вынесло на "встречку", где остановился "Икарус", в результате чего произошло столкновение. В аварии пострадали 11 пассажиров "Богдана".

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