Детский сад в Екатеринбурге пострадал от рук поджигателей

Несмотря на принятые мэрией Екатеринбурга меры безопасности в детсадах, в столице Урала продолжают гореть веранды дошкольных учреждений. Очередной пожар произошёл вечером 25 ноября в Кировском районе на улице Ирбитской, 7.

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 21:02 вечера. На место происшествия выехали две единицы техники и восемь сотрудников ведомства. Пожарные полностью потушили пламя спустя полчаса после вызова.

В результате пожара на площади 2 кв. м. была повреждена веранда детского сада.

Напомним, в начале ноября Екатеринбург охватила волна поджогов дошкольных учреждений. По данным мэрии столицы Урала, с 4 ноября в городе произошло не менее 16 возгораний на территории детских садов.

Так, 24 ноября вечером неизвестные подожгли веранду частного детсада на улице Большакова. Кроме того, ранее горели веранды детских садов на улице Фабричной и Проезжей. В ноябре от огня также пострадали садики на Педагогической, Черноярской, Краснофлотцев, Сыромолотова, Панельной и на бульваре Сергея Есенина. Сотрудники МВД начали проверку по фактам поджогов.