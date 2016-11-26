Фидель Кастро умер на 91-м году жизни
26 ноября 2016, 11:14 / Политика
На 91-м году жизни скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро, сообщает ТАСС.
О смерти революционера в эфире государственного телевидения заявил председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. Лидер кубы отметил, что Фидель Кастро умер вечером в пятницу и по его воле будет кремирован.
Добавим, Фидель Кастро более полувека назад, с 13 по 15 мая 1963 года, находился в Свердловске. Лидера кубинской революции встречали тысячи людей, а крыши и деревья превратились в наблюдательные посты.
Подробнее о визите Фиделя Кастро в Свердловск читайте в материале "Областной газеты".
Справка "ОГ"
Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в семье крупного землевладельца. В 1959 году возглавляемый им отряд вступил в Гавану, после чего власть на Кубе перешла Революционному правительству, а Кастро стал премьер-министром.
С декабря 1976 года он возглавлял Государственный совет и Совет министров Кубы и являлся главнокомандующим вооружёнными силами страны. Фидель Кастро 31 июля 2006 года из-за ухудшения состояния здоровья передал полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.
Фото: Борис Соковнин