Медики выявили корь у 50 жителей Екатеринбурга

В столице Урала увеличилось число заболевших корью. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, по данным на 25 ноября медики зарегистрировали 50 случаев заболевания.

Предварительный диагноз "корь" специалисты поставили 18 взрослым и 32 несовершеннолетним. При этом лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания. Большинство заболевших не делали прививки от кори. Некоторые дети заразились после того, как ранее их родители оформили официальный отказ от вакцинации. Среди заболевших взрослых есть уральцы, которые в детстве делали прививки от кори. На днях появились случаи заболевания людей, которые живут в одном подъезде с больными корью.

—Управление здравоохранения отдельно обращается к жителям, проживающих в домах, где выявлены заболевшие — сегодня в 44 домах зарегистрированы случаи кори. На подъездах размещена информация о необходимости обязательной вакцинации с указанием, где можно сделать прививку, — отметили в администрации Екатеринбурга.

Как писала "ОГ", карантин в связи с заболеванием одной из студенток корью ввёл Уральский государственный медицинский университет. В вузе отменены все массовые мероприятия, преподавателям и студентам проводятся вакцинация и ревакцинация.

Ранее санитарные врачи выразили свою обеспокоенность в связи с распространением кори в Екатеринбурге. Прививка какое-то время отсутствовала в списке обязательных, в результате чего люди перестали прививаться в добровольном порядке. В итоге была объявлена "подчищающая вакцинация" для отдельных категорий граждан, а потом и вовсе увеличен возраст для обязательной вакцинации - с 36 до 55 лет.