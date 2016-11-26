Свердловчанка вошла в число победителей конкурса "Топ самых красивых стюардесс России"

Жительница Екатеринбурга Юлия Ямалова заняла третье место на национальном конкурсе "Топ самых красивых стюардесс России" среди представительниц линейных авиакомпаний, сообщает "Лента.ру".

Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 1,5 тысячи бортпроводниц, из которых в полуфинал вышли 80 девушек, а в финал — 28 стюардесс. Заключительный этап конкурса прошёл 25 ноября в ДК МАИ. Девушкам предстояло рассказать жюри о себе и своей работе, выполнить ряд заданий и представить танцевальные номера.

По итогам конкурса лучшей в категории "Гражданская авиация" стала Анна Гурина из Красноярска, представительница Волгограда Инга Кавун победила среди представительниц бизнес-авиации. Второе и третье место среди бортпроводниц гражданской авиации заняли жительница Старого Оскола Алёна Смородина и екатеринбурженка Юлия Ямалова.

Добавим, Юлии Ямаловой 26 лет. Она трудится в авиакомпании "Уральские авиалинии".

Фото: vk.com