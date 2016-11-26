Свердловчанка вошла в число победителей конкурса "Топ самых красивых стюардесс России"

26 ноября 2016, 13:01 / Общество

Жительница Екатеринбурга Юлия Ямалова заняла третье место на национальном конкурсе "Топ самых красивых стюардесс России" среди представительниц линейных авиакомпаний, сообщает "Лента.ру".

Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 1,5 тысячи бортпроводниц, из которых в полуфинал вышли 80 девушек, а в финал — 28 стюардесс. Заключительный этап конкурса прошёл 25 ноября в ДК МАИ. Девушкам предстояло рассказать жюри о себе и своей работе, выполнить ряд заданий и представить танцевальные номера.

По итогам конкурса лучшей в категории "Гражданская авиация" стала Анна Гурина из Красноярска, представительница Волгограда Инга Кавун победила среди представительниц бизнес-авиации. Второе и третье место среди бортпроводниц гражданской авиации заняли жительница Старого Оскола Алёна Смородина и екатеринбурженка Юлия Ямалова.

Добавим, Юлии Ямаловой 26 лет. Она трудится в авиакомпании "Уральские авиалинии".

Фото: vk.com

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