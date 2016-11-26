Судья назначила дату заседания по делу мэра Камышлова Чухарева

Камышловский городской суд назначил дату заседания по уголовному делу главы муниципалитета Михаила Чухарева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Чиновник "вселил" обитателей аварийных домов в непригодные для проживания новые здания.

Как сообщается на сайте Камышловского горсуда, 11 ноября материалы уголовного дела поступили в суд, а спустя три дня они были переданы на рассмотрение судье Ольге Поторочиной. Затем, 24 ноября, она назначила судебное заседание на среду, 7 декабря. Рассмотрение материалов уголовного дела в отношении главы города Чухарева начнётся в 9 утра.

Напомним, в мае 2016 года следователи возбудили уголовное дело в отношенииМихаила Чухарева по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По версии следствия, в ноябре 2013 года администрация Камышловского ГО заключила контракт с одной из организаций на возведение малоэтажных жилых домов в рамках программы по переселению граждан из аварийных зданий.

Подрядчик так и не закончил строительство, а чиновник подписал документы о приёмке работ. При этом в двух домах не было электричества, водопровода, канализации и внутренней отделки. Ущерб от действий Михаила Чухарева оценивается на сумму 18,3 млн рублей.

В мае 2016 года суд с учётом позиции прокуратуры отстранил Михаила Чухарева от занимаемой должности, а месяц спустя — арестовал его имущество. В начале ноября Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышёв утвердил обвинительное заключение в отношении главы Камышловского ГО.

Фото: администрация Камышловского городского округа