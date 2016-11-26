Полицейские Заречного спасли замерзающего лебедя

26 ноября 2016, 15:18 / Земства

Белого лебедя, не сумевшего покинуть Средний Урал, спасли полицейские Заречного. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, силовики вызволили замерзающую птицу с охраняемой территории.

Пернатого, сидящего в сугробе около плотины Белоярской АЭС, заметила местная девушка и рассказала о нём своей подруге, мама которой служит в полиции. Вечером она позвонила матери — исполняющей обязанности командира роты патрульно-постовой службы майору полиции Наталье Смирновой. Получив сигнал, сотрудники МВД решили спасти пернатого.

—Около 20:00 на место выехал наряд ППСП. В спасательной операции приняли участие Наталья Смирнова, заместитель командира взвода старший лейтенант Андрей Ворошилов, кинолог старший сержант Сергей Орлов и водитель старший прапорщик Владимир Ишкуатов. Так как лебедь находился на охраняемой территории, пришлось связаться со службой безопасности Белоярской АЭС и получить разрешение на то, чтобы спуститься к плотине. Спустя 15 минут вооруженные пледом полицейские изловили бедолагу, — рассказали в ведомстве.

После спасения птицы полицейские отправились на вызов, а девушка, заметившая лебедя, приютила его на ночь у себя. На следующий день спасатели в погонах отвезли пернатого к ветеринарам на осмотр. Как оказалось, у него повреждено крыло, а один глаз не видит из-за старой травмы. Птица нашла временный приют в вольере на спасательной станции Заречного. Полицейские навещали своего белого подопечного, кормили и даже дали кличку "Леонидыч" в честь вышедшего на пенсию командира роты подполковника Александра Леонидовича Ткачука.

На днях семья из Каменска-Уральского забрала лебедя себе в подсобное хозяйство. Теперь спасённый полицейскими пернатый живёт в птичнике и знакомится с курами, павлинами, косулями, енотом и другими обитателями.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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