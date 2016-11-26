Мутко и представители FIFA запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2018 по футболу

26 ноября 2016, 16:16 / Спорт

В Казани сегодня, 26 ноября, состоялась церемония запуска часов обратного отсчёта времени мирового первенства по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

Церемония прошла на Кремлёвской набережной столицы Татарстана. В ней приняли участие вице-президент России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко,президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, генеральный секретарь FIFA Фатма Самура, мэр Казани Ильсур Метшин и гендиректор оргкомитета "Россия-2018". После запуска таймера начался обратный отсчёт времени.

—Такие часы мы открыли в Москве за тысячу дней (до старта турнира), теперь осталось 565 дней и такие часы мы откроем в каждом из городов чемпионата. Это символ неотвратимости того, что чемпионат мира пройдёт в России. Наша страна очень ответственно относится к миссии, которую поручила нам ФИФА. Уверен, что чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне, —сказал Виталий Мутко.

До старта мирового футбольного первенства осталось 500 дней. Чемпионат пройдёт с 11 июня по 15 июля в 11 городах России: Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Добавим, сегодня вечером в Казани также запланировано проведение жеребьевки первого в отечественной истории Кубка Конфедераций-2017. Футбольный турнир пройдёт в России с 17 июня по 2 июля за год до мирового первенства.

Как писала "ОГ", Екатеринбург примет четыре матча чемпионата мира по футболу. С инструкцией по покупке билета на этот турнир вы можете познакомиться в материале "Областной газеты".

Фото: prokazan.ru

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