Вылет рейса из Антальи в Екатеринбург отложен на 12 часов

Уральские туристы из-за задержки авиарейса "FV-5866" не могут вернуться из Турции в Екатеринбург. Вылет воздушного судна отложен на 12 часов.

Самолёт авиакомпании "Россия"должен был отправиться из аэропорта из Антальи в 10:00 утра по уральскому времени и прибыть на Средний Урал в 14:30. Однако разогнавшееся по полосе воздушное судно так и не отправилось в Екатеринбург. О случившемся сообщил один из пассажиров лайнера.

—Не можем вылететь из Анталии. Сели на самолёт, уже начали взлетать, остановились. Сказали, чтобы не волновались, скоро взлетим. Потом сказали, что требуется технический осмотр, понадобится подождать 20-30 минут. Примерно через 2 часа попросили выйти из самолёта. Время вылета неизвестно, — написал в социальных сетях екатеринбуржец Иван Колотовкин.

По словам Колотовкина, напуганным пассажирам раздали воду, а затем отправили в отель.

Как сообщается на онлайн - табло аэропорта Кольцово, вылет самолёта из Антальи ожидается сегодня в 22:00, а прибытие в Екатеринбург — в 2 часа ночи 27 ноября.

В авиакомпании "Россия" не смогли пояснить "ОГ" причину задержки лайнера, сославшись на то, что по рейс является чартерным, поэтому у них нет по нему данных.

Фото: Иван Колотовкин