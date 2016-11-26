"Автомобилист" одержал домашнюю победу над китайским клубом "Куньлунь"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу во втором матче очередной домашней серии КХЛ. Подопечные Владимира Крикунова оказались сильнее новичка лиги - китайского клуба "Куньлунь" - 4:3.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, зато во второй двадцатиминутке екатеринбуржцы отличились сразу дважды: голы на счету Артёма Гареева и Рока Тичара.

В самом начале заключительного периода китайцы отквитали одну шайбу, однако переломить ход встречи им не удалось. "Автомобилист" вновь выстрелил дуплетом: на этот раз обе шайбы забросил Артём Гареев, оформив хет-трик.

На лёд, по традиции НХЛ, полетели кепки. Под занавес встречи "Куньлунь" вновь прибавил и даже смог сократить отставание до минимума, однако на большее китайский клуб не хватило. Как итог - 4:3 в пользу "шофёров".

Следующий матч "Автомобилист" также проведёт дома. В понедельник подопечные Владимира Крикунова встретятся с "Адмиралом".