"Урал" на последних минутах вырвал ничью в матче с "Локомотивом"

Футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 1:1.

Большую часть игры на табло были нули, однако за пять минут до конца встречи "Локомотив" вышел вперёд. Казалось, что у "шмелей" не хватит времени и сил на то, чтобы отыграться. Однако капитан "Урала" Артём Фидлер нанёс ужасный по силе удар и принёс своей команде нужное очко.

Следующий матч "Урал" сыграет дома. 30 ноября в Екатеринбурге подопечные Александра Тарханова примут "Ростов".